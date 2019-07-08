https://static.news.ru/photo/b45ea468-a1e4-11e9-b465-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Шереметьево определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа. Об этом сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.

По её словам, для стабилизации ситуации наберут и обучат недостающий персонал. Кроме того, совместно с авиакомпаниями разработан порядок взаимодействия по ускоренной обработке трансферного багажа, отметила Захарова.

Она рассказала, что 12 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Икар», «Северный ветер» переведут из терминала D в другие. Также совместно с компанией-производителем багажной системы разработаны решения по оптимизации, что повысит пропускную способность на 17%.

Ранее директор Шереметьево по производству Андрей Никулин рассказал, что средняя зарплата грузчиков составляет 82 тысячи рублей. Он отметил, что эту сумму получают операторы, комплектовщики, водители и грузчики, писал News.ru.

Массовые проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались ещё в начале июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от «Аэрофлота» к компании «Шереметьево-Хэндлинг».