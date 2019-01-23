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Росрыболовство сообщило о росте производства икры

Andrey Shapran/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

По итогам 2018 года производство красной икры достигло 22,2 тыс. тонн. Это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, на 7% увеличился выпуск чёрной икры — до 32 тонн.

«В то же время произошло снижение объема производства мороженой рыбы – на 2%, до 3 тыс. тонн, а также рыбных консервов – на 2,7%, до 207 тыс. тонн», — говорится в сообщении Росрыболовства.

В декабре 2018 года Росрыболовство сообщало о том, что производство красной икры выросло почти в два раза за 11 месяцев, информирует RNS.

Как ранее писал News.ru, Роспотребнадзор усилил контроль за продажей икры ценных пород рыб. По результатам проверки в новогодние праздничные дни в российских торговых точках было изъято 125,6 тонны икры. 


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