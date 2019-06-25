https://static.news.ru/photo/41714262-9780-11e9-9f77-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.

Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной, — сказал епископ Клинский Стефан (Привалов).

Он призвал не делить и не рассматривать отдельно солдат, которые погибли во время войны, так как все они получили «небесное крещение» после своего подвига, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в России проживают 74 тыс. ветеранов-инвалидов и участников боевых действий Великой Отечественной войны.