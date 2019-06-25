Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.

Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной, — сказал епископ Клинский Стефан (Привалов).

Он призвал не делить и не рассматривать отдельно солдат, которые погибли во время войны, так как все они получили «небесное крещение» после своего подвига, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в России проживают 74 тыс. ветеранов-инвалидов и участников боевых действий Великой Отечественной войны.

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