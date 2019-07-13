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Русская православная церковь хочет наладить диалог с современными молодыми людьми, поэтому выпустила «Пастырские рекомендации для работы с молодёжью». В них прописаны правила поведения для священников с представителями разных молодёжных субкультур.

По словам зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям со СМИ Вахтанга Кипшидзе, подростки склонны приобщаться к различным сообществам.

У них какой-то условно закрытый мир, у которого свой язык, своя повестка, свои встречи, свои особые квалифицирующие признаки. Чтобы общаться с ними, нужно это как минимум учитывать, — приводит «Говорит Москва» слова Кипшидзе.

Ранее Священный Синод РПЦ среди молодёжных трендов (в «Пастырских рекомендациях») выделил веганство, спорт, минимализм, волонтёрство, футбол и геймерство. Священнослужителям необходимо определять таких молодых людей по внешнему виду, взглядам и вкусам и пытаться показать им «полноту жизни в Церкви со Христом».

Ранее News.ru писал о том, что реклама «божественной» шаурмы была убрана из пермского кафе, а также из всех соцсетей. Такое решение приняла владелица заведения Вероника Бурдина из-за реакции РПЦ. В пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявили, что РПЦ осудила рекламу из-за образа мученицы. На рекламном постере была изображена полуобнажённая модель. Вместо крыльев у неё была «божественно вкусная» шаурма, а грудь прикрывали скрещённые руки с этим продуктом.