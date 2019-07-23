https://static.news.ru/photo/d99798f8-ad64-11e9-aad0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Росстат объяснил резкий приток мигрантов в РФ в 2019 году.

По данным ведомства, в текущем году МВД предоставляет более полные данные, так как с 1 января листки учёта прибытия и выбытия заменены на форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ, передаёт РБК .

Никаких изменений в методологии за данный период не произошло, — сообщили в Росстате.

Кроме того, лица, получившие временную регистрацию, также увеличивают эти показатели. При этом внутри страны миграция сократилась.

Ранее News.ru писал о том, что количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, обновило 10-летний максимум. В январе–апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек.