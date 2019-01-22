USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.12 $ Bitcoin3,535.93 $
МОСКВА-15°C11:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

В российских календарях появится новый праздник

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

В Госдуму вносится законопроект, согласно которому 2 сентября должен быть признан праздником.

Дата приурочена к капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Это предложение — инициатива заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина.

«Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным днем — Днем капитуляции милитаристской Японии», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о борьбе с распространением материалов, оскорбляющих российские государственные символы и институты власти.


самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
экономика 02:36, 22 января 2019
Госдума предложила ввести невозвратные билеты в плацкарты
политика 14:50, 21 января 2019
В Госдуме поддержали закон о борьбе с оскорблением власти
общество 14:23, 21 января 2019
В Госдуме поддержали блокировку фейковых новостей
Лента новостей
шоу-бизнес 10:56
Подравшегося с режиссёром Виторгана окрестили героем
происшествия 10:56
Мужчину и ребёнка в затонувшем авто на Амуре не нашли
экономика 10:55
В рейтинг самых дорогих брендов попали три компании РФ
общество 10:54
Нейромобиль создадут для инвалидов в 2020 году
спорт 10:52
Объект Универсиады примет ЧМ по хоккею среди юниоров
Другие новости
общество 10:54
Нейромобиль создадут для инвалидов в 2020 году
общество 10:47
Задержанному за пикет уральцу предложили работу
общество 10:19
Superjob отказался от графы «Образование»
общество 09:18
Водителей Москвы призвали быть аккуратными на дорогах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top