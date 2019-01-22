В российских календарях появится новый праздник

В Госдуму вносится законопроект, согласно которому 2 сентября должен быть признан праздником.
Дата приурочена к капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Это предложение — инициатива заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина.
«Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным днем — Днем капитуляции милитаристской Японии», — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о борьбе с распространением материалов, оскорбляющих российские государственные символы и институты власти.