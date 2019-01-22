В российских календарях появится новый праздник

https://news.ru/storage/news/f36bc6a72c3daf07c226e670665cffa7/cdc17641-da7f-4926-905a-50f645106adf_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Госдуму вносится законопроект, согласно которому 2 сентября должен быть признан праздником.

Дата приурочена к капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Это предложение — инициатива заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина.

«Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным днем — Днем капитуляции милитаристской Японии», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о борьбе с распространением материалов, оскорбляющих российские государственные символы и институты власти.