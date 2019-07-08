Запрет на ввоз в РФ торфа голландской компании Legro Mushroom Casing Solutions начнёт действовать с 9 июля.
Такое решение приняли в Россельхознадзоре. Причиной послужило то, что три партии этого продукта, предназначавшиеся для выращивания грибов в России, не прошли карантинный фитосанитарный контроль. В них была обнаружена многоядная муха-горбатка.
Как сообщили в ведомстве, национальная организация по карантину и защите растений Королевства Нидерланды выдала этим партиям сертификаты, согласно которым продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям РФ.
Ранее News.ru писал о том, что Государственная пожарно-спасательная служба Латвии сообщает, что в Карсовском крае страны горят более 20 гектаров торфяных болот, огонь может перекинуться на территорию РФ.