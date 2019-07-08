https://static.news.ru/photo/bc4ce9ba-a19d-11e9-a61e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Запрет на ввоз в РФ торфа голландской компании Legro Mushroom Casing Solutions начнёт действовать с 9 июля.

Такое решение приняли в Россельхознадзоре. Причиной послужило то, что три партии этого продукта, предназначавшиеся для выращивания грибов в России, не прошли карантинный фитосанитарный контроль. В них была обнаружена многоядная муха-горбатка.

Как сообщили в ведомстве, национальная организация по карантину и защите растений Королевства Нидерланды выдала этим партиям сертификаты, согласно которым продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям РФ.

Ранее News.ru писал о том, что Государственная пожарно-спасательная служба Латвии сообщает, что в Карсовском крае страны горят более 20 гектаров торфяных болот, огонь может перекинуться на территорию РФ.