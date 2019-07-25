Только 42% жителей российских городов владеют загородной недвижимостью. Пять лет назад горожан, имеющих в собственности дачу, было 46%. Таковы данные опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 34% респондентов довольны загородным домом и не планируют каких-либо изменений. 14% владельцев и арендаторов дачи недовольны качеством подъездной дороги, 11% заявили о необходимости ремонта в доме, передаёт «
52% из тех, у кого нет загородной недвижимости, хотели бы её иметь. 76% из них – молодые люди 25-34 лет. Они заявили, что хотели бы приобрести дачу, чтобы выращивать на участке сельхозпродукты, развлекаться и отдыхать.
46% из участников, не имеющих дачи, не планируют её покупать из-за нехватки средств или проблем со здоровьем.
В опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.
Ранее News.ru писал, что почти 50% выставленных на продажу дач Подмосковья не стоят на кадастровом учёте.