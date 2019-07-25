https://static.news.ru/photo/3ee26c60-aeb4-11e9-92ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Только 42% жителей российских городов владеют загородной недвижимостью. Пять лет назад горожан, имеющих в собственности дачу, было 46%. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 34% респондентов довольны загородным домом и не планируют каких-либо изменений. 14% владельцев и арендаторов дачи недовольны качеством подъездной дороги, 11% заявили о необходимости ремонта в доме, передаёт « Интерфакс ».

52% из тех, у кого нет загородной недвижимости, хотели бы её иметь. 76% из них – молодые люди 25-34 лет. Они заявили, что хотели бы приобрести дачу, чтобы выращивать на участке сельхозпродукты, развлекаться и отдыхать.

46% из участников, не имеющих дачи, не планируют её покупать из-за нехватки средств или проблем со здоровьем.

В опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее News.ru писал, что почти 50% выставленных на продажу дач Подмосковья не стоят на кадастровом учёте.