https://static.news.ru/photo/978c51f4-ac5d-11e9-b864-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Количество детей с инвалидностью растёт в России в последние несколько лет. При этом число инвалидов-взрослых снижается.

Такие данные привёл « Коммерсантъ » со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты. Так, в 2016 году в РФ насчитывалось 617 тыс. детей-инвалидов, в 2018 – 651 тыс., а к 1 января 2019 – 670 тыс. Большая часть диагнозов связана с врожденными аномалиями, психическими и нервными расстройствами.

При этом количество совершеннолетних граждан с инвалидностью сократилось с 2016 по 2019 год с 12,1 млн до 11,3 млн человек. Отмечается, что такая статистика основана не только на количестве выданных свидетельств об инвалидности, но и на числе обратившихся за ними людей.

Самый большой процент людей с инвалидностью зафиксирован в Чечне – 17 инвалидов на 100 жителей республики, в Белгородской области на 100 человек приходится 16 инвалидов, в Ингушетии – 15,5%. В среднем в России инвалидом является 1 человек из 100.

Наиболее частые причины – заболевания системы кровообращения, онкология, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, психические и поведенческие расстройства.

Ранее News.ru писал, что Минюст назвал регионы РФ, где чаще всего усыновляют детей. Это Республика Тыва (29,7 случая на 100 тыс. населения), Якутия (29,2) и Ненецкий автономный округ (20,5).