Количество детей с инвалидностью растёт в России в последние несколько лет. При этом число инвалидов-взрослых снижается.
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При этом количество совершеннолетних граждан с инвалидностью сократилось с 2016 по 2019 год с 12,1 млн до 11,3 млн человек. Отмечается, что такая статистика основана не только на количестве выданных свидетельств об инвалидности, но и на числе обратившихся за ними людей.
Самый большой процент людей с инвалидностью зафиксирован в Чечне – 17 инвалидов на 100 жителей республики, в Белгородской области на 100 человек приходится 16 инвалидов, в Ингушетии – 15,5%. В среднем в России инвалидом является 1 человек из 100.
Наиболее частые причины – заболевания системы кровообращения, онкология, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, психические и поведенческие расстройства.
Ранее News.ru писал, что Минюст назвал регионы РФ, где чаще всего усыновляют детей. Это Республика Тыва (29,7 случая на 100 тыс. населения), Якутия (29,2) и Ненецкий автономный округ (20,5).