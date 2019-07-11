https://static.news.ru/photo/3cf79e42-a401-11e9-bc70-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

В Челябинской области власти всерьёз решили озаботиться проблемой беспризорных коров, которые по тем или иным причинам долгое время остаются без присмотра их хозяев и, будучи предоставленными сами себе, разгуливают по улицам.

В частности, в администрации Ашинского района Челябинской области было принято решение отлавливать крупный рогатый скот и помещать на специальную «штрафстоянку». Она будет находиться на территории муниципального предприятия, отвечающего за городское благоустройство.

Как сообщает РИА Новости, местные власти это объяснили тем фактом, что гуляющие без надзора по городу домашние животные объедали клумбы.

Жителей возмущает, что коровы заходят во дворы, топчут газоны, разбрасывают содержимое мусорных баков и пугают детей, — рассказали в администрации.

Теперь же бродячих животных будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения». Хозяева смогут вернуть их домой, уплатив штраф в размере 10 тысяч рублей и по одной тысяче за каждый день содержания коровы.

Ранее исследование британских генетиков показало, что коровы могут оказать серьёзное влияние на изменение климата, писал News.ru.