Google объяснил позицию по статусу Крыма

https://news.ru/storage/news/9e990b83bbe58e0a19a468c202019775/c182dd4c-5d3d-4fd1-8fcd-59f79ea85b69_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Представитель Google рассказал депутатам Госдумы о позиции компании касательно Крыма.

По словам председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, в Госдуму позвонил сотрудник крупнейшего мирового поисковика и заверил, что Крым не показывается на их картах в статусе украинской территории, передаёт РИА Новости.

«Официально подтвердил, что на территории России Крым показывается на картах компании как российская территория. А за рубежом он показывается как спорная территория», — сообщил Левин.

Как ранее писал News.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что для того чтобы озвучить позицию РФ в вопросе недопустимости обозначения Крыма как территории Украины, в Госдуму нужно пригласить представителя Google.