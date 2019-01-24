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Google объяснил позицию по статусу Крыма

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Представитель Google рассказал депутатам Госдумы о позиции компании касательно Крыма.

По словам председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, в Госдуму позвонил сотрудник крупнейшего мирового поисковика и заверил, что Крым не показывается на их картах в статусе украинской территории, передаёт РИА Новости.

«Официально подтвердил, что на территории России Крым показывается на картах компании как российская территория. А за рубежом он показывается как спорная территория», — сообщил Левин.

Как ранее писал News.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что для того чтобы озвучить позицию РФ в вопросе недопустимости обозначения Крыма как территории Украины, в Госдуму нужно пригласить представителя Google.


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