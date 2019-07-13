https://static.news.ru/photo/6ec6ae38-a63e-11e9-a9da-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Согласно данным ФССП РФ, число должников, которым запрещён выезд за границы России, сейчас составляет 3% взрослого населения. Это 3 млн 429 тысяч человек.

В целом в государстве количество невыездных из-за задолженностей выросло на 31%. Самый большой прирост был в Москве, около 157 тысяч человек. Следом идёт Татарстан со 145 тысячами, затем Краснодарский край, где границы закрыты для 144 тысяч граждан.

Только в 14 регионах этот показатель остался на прежнем уровне.

В общей сложности за россиянами числится долг на 1,441 трлн рублей, из которых больше трети приходится на ЦФО.

Ранее News.ru писал, что за 2019 год количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн. Всего же российские автомобилисты задолжали 22,4 млн рублей.