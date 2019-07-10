https://static.news.ru/photo/a9ed0116-a2e6-11e9-a5c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Органический мусор на полигонах за четверть века сменился пластиком, в том числе мелкой упаковкой и одноразовыми предметами. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Вообще у нас резко изменилась структура потребления за последние 20–25 лет. Если раньше преимущественно была всё-таки органика, то сейчас — мелкая тара и одноразовые пластиковые вещи, — цитирует Радионову РИА Новости .

Она отметила, что рыболовные сети стали существенным загрязнителем водоёмов. По мнению главы природоохранного ведомства, сейчас они более доступны, чем несколько десятилетий назад, поэтому рыбаки просто выбрасывают снасти на берегу.

Ранее News.ru писал, что в Норильске резко увеличилось количество крыс. Местные депутаты связывают это с некачественным выполнением работ по утилизации коммунальных отходов.