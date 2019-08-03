https://static.news.ru/photo/da1aa6da-b683-11e9-ae39-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. Duty/Global Look Press

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по борьбе с тропическими постельными клопами. В ведомстве отметили, что насекомые могут нападать на человека не только ночью, но и днём.

Клопов замечают не только в антисанитарных условиях, и, если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома. Для профилактики размножения клопов специалисты рекомендуют регулярно проводить уборку помещений с использованием пылесоса.

Наряду с этим необходимо периодически осматривать мягкую мебель, внутреннюю сторону отстающих обоев, рамы картин на предмет наличия следов жизнедеятельности клопов.

Эксперты советуют чаще менять постельное бельё и не откладывать его стирку. Хранить грязное бельё и одежду желательно в плотно закрывающихся пакетах и не на полу.

В ведомстве отметили, что клопов могут привезти с собой туристы. В связи с этим специалисты рекомендуют при заселении в гостиницу внимательно осматривать постель, а чемоданы хранить в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям насекомым сложнее забраться в них, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что в Москве резко увеличилось число вызовов дезинфекторов в связи с появлением тропических клопов. Ранее эти насекомые не были замечены в европейской части России.