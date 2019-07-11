https://static.news.ru/photo/11d79d00-a3a4-11e9-a74d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Роскачества опубликовали рекомендации, как не допустить взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. По данным экспертов, он может взорваться по трём причинам: перегрев, заводской брак и большой срок эксплуатации. Несчастный случай также может произойти из-за попыток самостоятельно встроить аккумулятор в не предназначенное для него устройство.

В связи с этим Роскачество рекомендует использовать только фирменные зарядные устройства или сертифицированные данной фирмой блоки, не допускать перегрева аккумулятора, оставляя его под прямыми солнечными лучами или под подушкой, не запускать энергоёмкие игры и приложения во время зарядки, не использовать гаджет во время занятий спортом и не носить в заднем кармане брюк, чтобы случайно не уронить его или не сесть на устройство, не использовать вздувшиеся аккумуляторы, пишет RNS .

При возгорании батареи Роскачество советует следовать чёткому алгоритму: не прикасаясь к гаджету, выдернуть зарядное устройство из розетки, по возможности обесточив помещение. Затем необходимо перекрыть доступ к гаджету – бросить его в воду или накрыть чем-то огнеупорным. В случае запуска необратимой реакции необходимо отбросить устройство в безопасное место, где взрыв не причинит ущерба.

Ранее News.ru писал, что эксперты назвали наиболее частые ошибки пользователей, приводящие к быстрой поломке смартфонов. Среди них – неосторожное обращение, приводящее к механическим повреждениям, зарядка в ночное время и использование дешёвых кабелей.