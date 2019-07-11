Специалисты Роскачества опубликовали рекомендации, как не допустить взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. По данным экспертов, он может взорваться по трём причинам: перегрев, заводской брак и большой срок эксплуатации. Несчастный случай также может произойти из-за попыток самостоятельно встроить аккумулятор в не предназначенное для него устройство.
В связи с этим Роскачество
При возгорании батареи Роскачество советует следовать чёткому алгоритму: не прикасаясь к гаджету, выдернуть зарядное устройство из розетки, по возможности обесточив помещение. Затем необходимо перекрыть доступ к гаджету – бросить его в воду или накрыть чем-то огнеупорным. В случае запуска необратимой реакции необходимо отбросить устройство в безопасное место, где взрыв не причинит ущерба.
Ранее News.ru писал, что эксперты назвали наиболее частые ошибки пользователей, приводящие к быстрой поломке смартфонов. Среди них – неосторожное обращение, приводящее к механическим повреждениям, зарядка в ночное время и использование дешёвых кабелей.