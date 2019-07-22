Эксперты Роскачества совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing) и Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование 98 моделей фотоаппаратов. Среди них – 55 беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 – зеркальных (профессиональные, продвинутые и любительские), 10 – компактных (обычных, продвинутых и с поддержкой съемных объективов) и 3 – псевдозеркальных.
Фототехника оценивалась по качеству изображений, снятых в автоматическом и ручном режиме, качеству видео и звука, монитора и видоискателя, а также удобству в использовании. Специалисты отсняли несколько портретов, натюрмортов с мелкими деталями и несколько предметов, при этом меняя качество освещения в помещении и режим съёмки. Также аппаратуру протестировали, снимая улицу при различном освещении.
По итогам исследования Роскачество
Ранее News.ru писал, что в Роскачестве назвали лучшие антивирусы для ПК. Для системы Windows ими стали Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, Bitdefender Antivirus Free Edition, Norton Security Deluxe и Avast Free Antivirus.