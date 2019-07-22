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Эксперты Роскачества совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing) и Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование 98 моделей фотоаппаратов. Среди них – 55 беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 – зеркальных (профессиональные, продвинутые и любительские), 10 – компактных (обычных, продвинутых и с поддержкой съемных объективов) и 3 – псевдозеркальных.

Фототехника оценивалась по качеству изображений, снятых в автоматическом и ручном режиме, качеству видео и звука, монитора и видоискателя, а также удобству в использовании. Специалисты отсняли несколько портретов, натюрмортов с мелкими деталями и несколько предметов, при этом меняя качество освещения в помещении и режим съёмки. Также аппаратуру протестировали, снимая улицу при различном освещении.

По итогам исследования Роскачество опубликовало сводную таблицу, в которой можно отсортировать показатели по отдельным критериям. Так, модель Nikon Z6 с объективом NIKKOR z 24-70mm 1:4 s набрала наибольшее сводное количество баллов, она хороша для съёмки видео и удобна в использовании, однако, уступает по качеству изображения в авторежиме. Nikon Z7 с этим же объективом лучше подходит для автосъёмки, но проигрывает предыдущей модели в стабилизаторе. Модель Sony Alpha 7 III в комплекте с SEL FE 28-70 mm 1:3 5-5.6 OSS хороша по всем оцениваемым параметрам, но уступает в удобстве использования. Таким образом, эксперты не выделили лидера среди беззеркальных аппаратов со сменной оптикой. Похожая ситуация сложилась и вокруг зеркальных камер – специалистам не удалось выявить лучшую по всем показателям модель.

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