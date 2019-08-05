Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Министерство транспорта договорились вести борьбу с картелизацией сферы дорожного строительства.
Ведомства создадут совместную рабочую группу по профилактике картелей в области создания дорог и транспорта. Данная мера необходима для повышения контроля за происходящим в данном сегменте, передаёт
Как ранее писал News.ru, глава ФАС Игорь Артемьев предложил вывести РЖД с рынка грузовых вагонов. По его мнению, компания способствует ограничению конкуренции и удорожанию услуг железнодорожных перевозок.