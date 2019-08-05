https://static.news.ru/photo/a34fee02-b797-11e9-a8cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Министерство транспорта договорились вести борьбу с картелизацией сферы дорожного строительства.

Ведомства создадут совместную рабочую группу по профилактике картелей в области создания дорог и транспорта. Данная мера необходима для повышения контроля за происходящим в данном сегменте, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, глава ФАС Игорь Артемьев предложил вывести РЖД с рынка грузовых вагонов. По его мнению, компания способствует ограничению конкуренции и удорожанию услуг железнодорожных перевозок.