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В РФ появится сеть кинотеатров виртуальной реальности

Friedrich Stark/imago stock&people/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Оператор программы лояльности Сбербанка и студия VR-графики Impulse Machine запустят сеть кинотеатров, работающих по технологии виртуальной реальности (VR). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как следует из сообщения, первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами начнут работать в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ в декабре текущего года и в начале будущего. Таким образом, ImpulseVR будет самой крупной сетью VR-кинотеатров в России и СНГ.

В Москве первый такой кинотеатр начал работу в Центре современного искусства «Марс». В то же время ведётся работа по согласованию стратегического партнёрства с сетью торговых центров «МЕГА», следует из пресс-релиза.

Оплата билетов в этих кинотеатрах предусмотрена как рублями, так и баллами, начисляемыми в рамках бонусной программы Сбербанка.

Как ранее сообщал News.ru, с 25 по 30 декабря к 115-летию со дня рождения режиссёра Михаила Калатозова городская сеть кинотеатров «Москино» бесплатно покажет его фильмы на большом экране.


#технологии #сбербанк #инвестиции #виртуальнаяреальность #кинотеатры
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