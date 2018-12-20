В РФ появится сеть кинотеатров виртуальной реальности

Оператор программы лояльности Сбербанка и студия VR-графики Impulse Machine запустят сеть кинотеатров, работающих по технологии виртуальной реальности (VR). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Как следует из сообщения, первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами начнут работать в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ в декабре текущего года и в начале будущего. Таким образом, ImpulseVR будет самой крупной сетью VR-кинотеатров в России и СНГ.
В Москве первый такой кинотеатр начал работу в Центре современного искусства «Марс». В то же время ведётся работа по согласованию стратегического партнёрства с сетью торговых центров «МЕГА», следует из пресс-релиза.
Оплата билетов в этих кинотеатрах предусмотрена как рублями, так и баллами, начисляемыми в рамках бонусной программы Сбербанка.
Как ранее сообщал News.ru, с 25 по 30 декабря к 115-летию со дня рождения режиссёра Михаила Калатозова городская сеть кинотеатров «Москино» бесплатно покажет его фильмы на большом экране.