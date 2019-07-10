ГИБДД и Минтранс рассмотрят возможность введения в России нового дорожного знака, предупреждающего о придорожной торговле.
Автором инициативы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. По его словам, он уже обратился в соответствующие ведомства. Своё решение он объяснил тем, что каждое лето поступают сообщения о ДТП с участием торговцев, сидящих вдоль дорог на обочинах.
Я прекрасно понимаю, что на сегодня эта деятельность ни с кем не согласована. Но мы должны с вами понимать, что огромное количество людей сейчас летом будет заниматься продажей своих овощей, грибов или ягод, — заявил он.
Власов отметил, что, при наличии знака «придорожная торговля», водители будут сбрасывать скорость, въезжая в населённые пункты, в которых такая деятельность ведётся, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что власти Москвы планируют заменить 144 тыс. квадратных метров шумозащитных панелей вдоль дорог. Начальная стоимость этого контракта — 993 млн рублей.