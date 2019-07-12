https://static.news.ru/photo/0d3c6008-a4dc-11e9-85cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сенатор Сергей Калашников внёс в Госдуму законопроект, разрешающий использование людей и животных в рекламе алкоголя, если они являются зарегистрированными товарными знаками.

Автор закона уточнил, что запрет на демонстрацию товарных знаков с изображениями людей и животных не помогает в борьбе с злоупотреблением алкоголя, сообщает RT .

Существующий запрет ограничивает конкурентные возможности для правообладателей, чьи товарные знаки содержат образы людей и животных, так как реклама является одним из важнейших атрибутов конкуренции и эффективным средством в добросовестной конкурентной борьбе, — подчёркивает сенатор.

Ранее News.ru писал, что к 2020 году в России цены на вино станут выше. Это связано с увеличением акциза на продукт.