https://static.news.ru/photo/34b72382-a1a0-11e9-9d37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

8 июля был опубликован проект генпрокурора Юрия Чайки, согласно которому вводится новый порядок рассмотрения уведомлений о распространении незаконной информации в Интернете. В том числе под это определение подходит и оскорбление государства.

Согласно содержанию проекта, рассматриваться будет информация с явным неуважением к обществу, государству, официальным госсимволам, конституции или власти, а также недостоверная информация. Ещё, согласно обновлённому приказу, прокуроры обязаны рассматривать материалы иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной для государства.

При поступлении уведомления на рассмотрение прокуратура будет немедленно проверять наличие распространяемой с нарушением закона информации и делать скриншот интернет-сайта с указанием URL-адреса, времени и даты снимка.

При обнаружении на указанном в уведомлении интернет-ресурсе распространяемой с нарушением закона информации исполнитель осуществляет исследование всего сайта, интернет-страниц пользователей сайта, проводит мониторинг иных интернет-ресурсов на предмет возможного копирования противоправной информации, — говорится в приказе.

При нарушении новых запретов предусматривается штраф в размере от 30 до 300 тыс. рублей и административный арест до 15 суток. Последнее предпринимается в случае повторного нарушения. Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Юрий Картыжев, оштрафованный за оскорбление государства, оспорил решение российского суда в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека). Его адвокат Дамир Гайнутдинов заявлял, что высказывания Картыжева являются политическими, то есть могут быть озвучены в любом тоне и даже с ненормативной лексикой.