Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить список стартовых площадок по программе реновации жилья. В него добавят ещё шесть территорий.
Новые многоквартирные дома возведут на Тайнинской и Новогиреевской улицах, а также на улицах Академика Королёва, Демьяна Бедного и Дмитрия Ульянова.
Благодаря этому удастся расселить 12 домов, а это 1100 квартир. Комфортное жильё получат 2,9 тыс. москвичей, сообщает «
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Вместо квартир в ветхих зданиях жители столицы получают равнозначные площади в новостройках.
Общее количество площадок для такого строительства с учётом увеличения достигло 329.
Ранее News.ru сообщал, что жители двух пятиэтажек на юге Москвы смогут досрочно получить новые квартиры в рамках программы реновации, несмотря на то, что их очередь на переселение ещё не подошла. Это стало возможно благодаря строительству Большой кольцевой линии метро.