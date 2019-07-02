https://static.news.ru/photo/b921b9d8-9cd8-11e9-bfda-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить список стартовых площадок по программе реновации жилья. В него добавят ещё шесть территорий.

Новые многоквартирные дома возведут на Тайнинской и Новогиреевской улицах, а также на улицах Академика Королёва, Демьяна Бедного и Дмитрия Ульянова.

Благодаря этому удастся расселить 12 домов, а это 1100 квартир. Комфортное жильё получат 2,9 тыс. москвичей, сообщает « Москва 24 ».

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Вместо квартир в ветхих зданиях жители столицы получают равнозначные площади в новостройках.

Общее количество площадок для такого строительства с учётом увеличения достигло 329.

Ранее News.ru сообщал, что жители двух пятиэтажек на юге Москвы смогут досрочно получить новые квартиры в рамках программы реновации, несмотря на то, что их очередь на переселение ещё не подошла. Это стало возможно благодаря строительству Большой кольцевой линии метро.