Базы для зимнего отдыха открывают в Подмосковье

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Московская область станет главным местом россиян по лесному отдыху в зимний период. 30 декабря будут открыты девять новых территорий в лесах Подмосковья.

Всего планируется создать не менее 200 мест отдыха.

«Это уникальный масштабный проект всесезонного комфортного и безопасного отдыха населения в лесу», — сообщил зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

По его словам, с 30 декабря будут открыты лесные территории в Подольске, Ликино-Дулево, в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Наро-Фоминске, Красногорске и в Клину.

Все места отдыха для жителей Москвы и Подмосковья будут безопасны и хорошо организованы. Кроме горок, детских и спортивных площадок с пунктами проката, охраны и медпункта, будут сделаны проруби, в которые можно окунуться, информирует телеканал «360».

Как ранее сообщал News.ru, власти Турции вводят налог на безопасность для туристов. С 1 января 2019 года прибывающие на отдых в страну будут платить 1,5 евро.