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В ПФР объяснили пропажу трудового стажа россиян

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Пенсионном фонде РФ объяснили пропажу информации о стаже и пенсионных баллах россиян за 2017–2018 годы тестированием нового программного комплекса, которое продлится до конца января.

«Все пенсионные права, сведения о которых надлежащим образом переданы работодателями, полностью учтены и зафиксированы на лицевых счетах», — сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе ведомства.

При этом в ПФР заверили, что отсутствие данных в выписке из лицевого счёта вовсе не означает их пропажу. По данным ведомства, некорректное отображение информации коснулось менее 1% количества выписок.

Ранее News.ru писал, что некоторые граждане России столкнулись с пропажей данных за 2017−2018 годы из Пенсионного фонда России (ПФР). Ситуация затронула лиц разных годов рождения из различных регионов страны. В полученных гражданами выписках лицевого счёта нет информации о трудовом стаже, а также о взносах работодателя и пенсионных баллах. Хотя при запросе соответствующего извещения из ПФР должна выходить выписка, в которой по годам должны быть расписаны сумма выплат, начисленных в пользу застрахованного лица, и сумма начисленных страховых взносов на страховую пенсию.


#пфр #стаж
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