https://static.news.ru/photo/b4b084fa-a26f-11e9-8dac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Санкт-Петербурга намерены снизить максимально допустимую скорость движения транспорта на Невском проспекте.

Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова. Таким образом правительство города планирует уменьшить количество аварий.

Вопрос о внесении изменений в скоростной режим на Невском проспекте был поднят на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга. Тема была внесена в повестку дня по поручению врио губернатора региона Александра Беглова, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что автомобиль Daewoo Matiz врезался в двух пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением.