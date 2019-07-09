Власти Санкт-Петербурга намерены снизить максимально допустимую скорость движения транспорта на Невском проспекте.
Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова. Таким образом правительство города планирует уменьшить количество аварий.
Вопрос о внесении изменений в скоростной режим на Невском проспекте был поднят на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга. Тема была внесена в повестку дня по поручению врио губернатора региона Александра Беглова, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что автомобиль Daewoo Matiz врезался в двух пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением.