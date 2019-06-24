https://static.news.ru/photo/03780098-968d-11e9-bd93-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член социального комитета Совфеда Елена Попова заявила, что единый предмет «Семьеведение», в случае введения его в российских школах, будет полезен ученикам как младших, так и старших классов.

На этих уроках детей будут учить общению внутри семей, решению конфликтов. По мнению сенатора, подобный предмет очень важен, и должен преподаваться уже с начальных классов. Это поможет детям лучше разобраться в себе, особенно в средних классах, когда возрастает количество суицидов, передаёт РИА Новости .

Уполномоченные по правам ребенка из разных регионов высказались за введение этого предмета в школе на факультативной основе, — сообщила она.

В старших классах учеников будут посвящать в азы конфликтологии, медиации. Далее этот предмет может перейти и в высшие учебные заведения, так как молодые люди смогут почерпнуть из него много полезного.

Ранее News.ru писал о том, что высший балл по итогам единого госэкзамена в России получили два выпускника школ в Тульской и Свердловской областях.