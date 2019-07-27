30 тысяч бургеров съели посетители гастрономического фестиваля в московском парке Горького. Там побывало более 400 тысяч человек.
В меню — бутерброды с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продано уже 30 тыс., — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Бургерфест» приурочен к Международному дню гамбургера, который отмечается 27 июля.
Как ранее писал News.ru, Роскачество провело масштабное исследование бургеров, которые продают в российских ресторанах. Специалисты оценили качество пищи и проверили её на содержание антибиотиков.