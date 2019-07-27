Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь оштрафована на 30 тысяч рублей за призыв к участию в несанкционированном митинге в Москве 14 июля.

Такое решение принял Хамовнический суд Москвы, передаёт РИА Новости. По данным пресс-службы суда, Соболь признана виновной по статье 20.2 КоАП. Как сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе, судья не стал...