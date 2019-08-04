https://static.news.ru/photo/97f30872-b6cb-11e9-9d33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Общественная палата Российской Федерации/Facebook

Призывы к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов — это дико, аморально и не вяжется с имиджем защитников свободы слова и прав человека. Такое мнение высказала представитель Общественной палаты Елена Сутормина.

Такие заявления, отметила она, крайне опасны и попадают под понятие «экстремизм». В правовом государстве, коим является Россия, все вопросы нужно решать в законном русле, отметила общественница.

Правоохранительные органы выполняли свои обязанности. Митинги были несанкционированные, и мы видели, что нападали на полицейских — использовались куски асфальта, урны железные, баллончики слезоточивые распыляли, — цитирует Сутормину РИА Новости .

Она подчеркнула, что в противостоянии Росгвардии и полиции с одной стороны и участников несанкционированных акций с другой «дети вообще ни при чём».

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Подмосковья Владислава Синицы. Ему инкриминируют призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.