Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова и отказал в её удовлетворении. Экс-чиновник участвовал в суде в новом статусе — теперь он обвиняемый по делу о получении взятки в особо крупном размере. Вину свою Иванов признал, из-за этого он и его адвокаты рассчитывали на смягчение меры пресечения.

Защитники просили отпустить Иванова под домашний арест. Представитель прокуратуры, как и в суде первой инстанции, поддержала жалобу адвокатов Иванова и также просила изменить меру пресечения. Однако Мосгорсуд постановил оставить в силе решение Басманного суда об аресте.

Движение дела

Адвокаты рассказали, что обвинение их подзащитному предъявили 15 июля: это всё та же ч. 6 ст. 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере».

Адвокат Анас Эльмурзаев заявил, что защита Иванова планирует идти дальше и, вероятнее всего, подаст кассацию в президиум Мосгорсуда.

Для нас очень важно, что позиция Генпрокуратуры совпала с нашей. Значит, у нас есть шанс при подаче жалобы в кассационную инстанцию, что будет решение принято в пользу избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, — сказал он.

Линия защиты Иванова строится на том, что он полностью признал вину. Однако следователь на процессе заявил об обратном. Адвокат Эльмурзаев пояснил такую позицию следствия.

Это немного неправильная позиция. Иванов по ряду пунктов обвинения просто не дал объяснения, так как была необходима консультация с защитниками, — утверждает он.

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«Находятся в психологическом трансе»

В процессе по обжалованию ареста в Мосгорсуде Иванов общался по видеоконференцсвязи. Когда судья ушла в совещательную комнату для принятия решения, у адвокатов было немного времени пообщаться с подзащитным через экран.

Я супругу хочу увидеть. Она здесь? — с надеждой спросил Иванов.

Но жены в зале не было. Адвокаты постарались его успокоить и объяснить причину её отсутствия.

Сказали, тяжело присутствовать, смотреть на всё это. Они вас безусловно поддерживают, они буквально за дверью, — сказал адвокат.

Позже выяснилось, что близких родственников Иванова не было на процессе вовсе.

Они находятся в таком психологическом трансе. И, может быть, чтобы не усугублять своё состояние здоровья, они решили сегодня не приходить, — полагает адвокат Эльмурзаев.

Он также добавил, что близкие пока не виделись с Ивановым в СИЗО.

Пока мы не просили свиданий для близких родственников, пока его посещали только адвокаты, — сказал он.

12 июля Басманный суд арестовал Иванова до 9 сентября. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Также по делу задержан директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его подозревают в даче взятки в крупном размере.