https://static.news.ru/photo/84511630-8f73-11e9-88bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Число угонов автомобилей в Москве снизилось в три раза. Это произошло благодаря камерам интеллектуальной транспортной системы.

Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности — угонов стало в три раза меньше, — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

#ИТС на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Оч. полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в 3 раза меньше. — ЦОДД (@gucodd) 15 июня 2019 г.

В столице установлено более двух тысяч камер телеобзора и свыше 3,7 тысячи детекторов.

Ранее News.ru писал, что неизвестные угнали автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 5,5 млн рублей на западе Москвы. Его владельцем оказалась безработная жительница города.