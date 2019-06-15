Число угонов автомобилей в Москве снизилось в три раза. Это произошло благодаря камерам интеллектуальной транспортной системы.
Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности — угонов стало в три раза меньше, — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.
#ИТС на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Оч. полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в 3 раза меньше.