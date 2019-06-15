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Число угонов автомобилей в Москве снизилось в три раза. Это произошло благодаря камерам интеллектуальной транспортной системы.

Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности — угонов стало в три раза меньше, — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

В столице установлено более двух тысяч камер телеобзора и свыше 3,7 тысячи детекторов.

Ранее News.ru писал, что неизвестные угнали автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 5,5 млн рублей на западе Москвы. Его владельцем оказалась безработная жительница города.