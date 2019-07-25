https://static.news.ru/photo/5a91441a-aee4-11e9-9428-fa163e074e61_1024.jpg Анатолий Торопов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Народный артист России Анатолий Торопов скончался в Москве на 92-м году жизни. Он работал в Малом театре с 1952 года.

Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно, — говорится на сайте театра.

Коллеги вспоминают о нём как о самом жизнерадостном актёре труппы. Он любил вслух декламировать стихи и рассказывать истории о театре.

Анатолий Торопов прежде всего театральный актёр. Он сыграл больше сотни острохарактерных ролей. В их числе — Чебаков («Женитьба Бальзаминова») и Городулин («На всякого мудреца довольно простоты»), Счастливцев («Лес») и Шмага («Без вины виноватые»), Досужев («Доходное место») и Лютов («Не было ни гроша, да вдруг алтын»).



Также он снимался в фильмах «Хмурый Вангур», «Северная повесть», «Угрюм-река», «Приваловские миллионы» и «Хождение по мукам».

Ранее News.ru писал о смерти нидерландского и американского актёра, кинорежиссёра, сценариста и продюсера Рутгера Хауэра. Он скончался на 76-м году жизни 19 июля после непродолжительной болезни.

Наибольшую известность Хауэру принесла роль репликанта Роя Батти в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», экранизации романа Филипа К. Дика. В нём герой произносит монолог, впоследствии разошедшийся на цитаты. Он оканчивается словами: «Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора умирать».