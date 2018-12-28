В Москве сохранят отделение психотерапии для онкобольных

Единственное психотерапевтическое отделение в Москве для помощи онкобольным, работающее в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных, не будет закрыто. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Фурсов.
«Нами принято решение о формировании нового штатного расписания, в рамках которого предусмотрена работа этого психотерапевтического отделения не в составе поликлиники, а в общебольничном штате», — заявил главврач ГКБ имени братьев Бахрушиных.
Данные изменения позволят Фонду ОМС корректно оплачивать оказываемые больницей услуги, а также распространять оказание медицинской помощи на больных, которые проходят лечение в стационаре. Таким образом больница сможет оказывать помощь большему числу пациентов.
«Делать это будет то же самое отделение. Сотрудникам будет предложено занять должности в создаваемом структурном подразделении», — пояснил Бахрушин.
Сейчас пациенты получают необходимую помощь в полном объёме. Врачи ежемесячно проводят около 300 консультаций.
Ранее News.ru писал, что Росздравнадзор проверит больницу в Амурской области. Поводом для инспекции стала информация о заражении детей гепатитом С.