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В Москве сохранят отделение психотерапии для онкобольных

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Единственное психотерапевтическое отделение в Москве для помощи онкобольным, работающее в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных, не будет закрыто. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Фурсов.

«Нами принято решение о формировании нового штатного расписания, в рамках которого предусмотрена работа этого психотерапевтического отделения не в составе поликлиники, а в общебольничном штате», — заявил главврач ГКБ имени братьев Бахрушиных.

Данные изменения позволят Фонду ОМС корректно оплачивать оказываемые больницей услуги, а также распространять оказание медицинской помощи на больных, которые проходят лечение в стационаре. Таким образом больница сможет оказывать помощь большему числу пациентов.

«Делать это будет то же самое отделение. Сотрудникам будет предложено занять должности в создаваемом структурном подразделении», — пояснил Бахрушин.

Сейчас пациенты получают необходимую помощь в полном объёме. Врачи ежемесячно проводят около 300 консультаций.

Ранее News.ru писал, что Росздравнадзор проверит больницу в Амурской области. Поводом для инспекции стала информация о заражении детей гепатитом С. 


#москва #РАК #БОЛЬНИЦА
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