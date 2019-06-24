По данным полиции в центре Москвы были задержаны более 200 человек. Акция, запланированная на 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, не была согласована властями города. Накануне 11 июня и сам Иван Голунов, находившийся под домашним арестом якобы за сбыт наркотиков, был освобожден за недоказанностью преступления.