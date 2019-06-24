В Москве и ряде других крупных городов России прошли митинги против политических репрессий. Участниками столичной акции по разным данным стали от 1,8 до 3,9 тысяч человек

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Руслан Соколовский

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Любовь Соболь

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

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