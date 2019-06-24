В Москве и ряде других крупных городов России прошли митинги против политических репрессий. Участниками столичной акции по разным данным стали от 1,8 до 3,9 тысяч человек
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Руслан Соколовский
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Любовь Соболь
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru