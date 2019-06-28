https://static.news.ru/photo/242b4bcc-9a86-11e9-9462-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/Елена Хотулева

Жители сразу нескольких районов северо-востока Москвы во время прогулки стали свидетелями появления перед ними голубя странного зелёного цвета — птица спокойно прогуливалась перед горожанами и совершенно не боялась их.

Местные жители сняли на видео «птицу мира» с ярким изумрудным опереньем и выложили его в Сеть.

В столичном комитете ветеринарии удивились данному событию и отметили, что подобный цвет оперения данных птиц неестественен для столичного региона, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Среди птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зелёным оперением нет. Многие птицы в течение жизни могут менять окрас — это возрастные линьки, но только на белый, — отметили в ведомстве.

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