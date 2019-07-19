https://static.news.ru/photo/4abb9190-aa29-11e9-80f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Церковь со стеклянной стеной планируют построить в Москве. Она будет примыкать к алтарю, а прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь.

Храм будет возведён во славу Священномученика Игнатия Богоносца. От большинства подобных объектов он будет отличаться лаконичностью и минимализмом, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В России настороженно относятся к современным архитектурным решениям в плане строительства храмов, и то, что этот проект появился, — маленькое чудо, — цитирует его официальный сайт мэра Москвы.

Прообразом для столичного храма послужила знаменитая Церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде, построенная в XIV веке. В те времена использовалось минимальное количество декоративных элементов.

Её важной архитектурной особенностью является купол, который, закругляясь, переходит в стены и визуально опускается до земли. Храм как будто вырастает из неё, отметил Кузнецов.

Алтарь будет отделен от основного пространства низкой перегородкой с одноуровневым иконостасом, который не скрывает пространство священнослужения. Такую планировку применяли в раннем христианстве, она почти не используется в современных храмах, где обычно ставят многоярусный иконостас, отмечают специалисты.

Молиться в новой церкви единовременно смогут до 500 верующих.

Ранее, как писал News.ru, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что концепции храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будут готовы к осени. Весной в городе прошли протесты из-за его строительства.