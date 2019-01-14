В Москве ожидается аномальная погода и низкое давление

https://news.ru/storage/news/b9bf7131bc19b757b853c9b4a542092e/dc387ac1-0fc9-4c33-82e8-c8522313bb35_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Начало новой рабочей недели в Московском регионе обещает стать аномально тёплым. По прогнозам синоптиков, показания термометров окажутся на несколько градусов выше многолетней нормы.

Резкое изменение погоды уже в понедельник, 14 января, принесёт тёплый атлантический циклон. При этом ожидается усиление ветра и обильные снегопады.

Неприятным моментом для метеочувствительных граждан станет падение атмосферного давления на 20 единиц ниже нормы — до 727 миллиметров ртутного столба.

По данным центра погоды «Фобос», в понедельник в Москве потеплеет до плюс 1 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер, с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается умеренный снегопад, местами гололедица.

В ночь на 15 января столбики термометров опустятся до минус 4 градусов, а порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

Ранее News.ru писал о том, что более половины месячной нормы осадков выпало в Москве с начала года — 55% за 13 дней. Высота сугробов на улицах столицы составила 35 см, но к будущим выходным снега станет меньше.