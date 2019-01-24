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В Москве отреставрируют храм Троицы Живоначальной

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Москве восстановят исторический вид храма Живоначальной Троицы. Реставраторы проведут работы над куполом, его цилиндрическим основанием и трёхъярусной колокольней, утраченными в советские времена.

С 1930 года храм закрыли и стали использовать для хранения зерна. В 1940–1950-е годы убрали купол и колокольню храма, сообщает «Москва 24».

«После всех преобразований храм стал напоминать обычное трехэтажное строение», — заявил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как ранее писал News.ru, в Москве введут в эксплуатацию 10 новых храмов в 2019 году. Также ведутся реставрационные работы храма Рождества Богородицы в Бутырской слободе и храма Живоначальной Троицы.


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