В Москве отреставрируют храм Троицы Живоначальной

https://news.ru/storage/news/18dd3e5db3b937a24a281bfcf430b94b/b9eaa88a-8850-4a77-9393-56e2ce5afbb3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Москве восстановят исторический вид храма Живоначальной Троицы. Реставраторы проведут работы над куполом, его цилиндрическим основанием и трёхъярусной колокольней, утраченными в советские времена.

С 1930 года храм закрыли и стали использовать для хранения зерна. В 1940–1950-е годы убрали купол и колокольню храма, сообщает «Москва 24».

«После всех преобразований храм стал напоминать обычное трехэтажное строение», — заявил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как ранее писал News.ru, в Москве введут в эксплуатацию 10 новых храмов в 2019 году. Также ведутся реставрационные работы храма Рождества Богородицы в Бутырской слободе и храма Живоначальной Троицы.