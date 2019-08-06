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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в столице и области с 21:00 7 августа до 21:00 8 августа.

Об этом сообщает Гидрометцентр России. По его данным, решение было принято из-за грозы.

Погода потенциально опасна, — гласит сообщение Гидрометцентра.

Ранее синоптики передавали, что текущая неделя станет для москвичей более тёплой, чем прошлая. При этом ожидаются дожди, ветер и грозы.

Ранее News.ru писал о том, что жителей московского региона во вторник, 6 августа, ожидает пасмурная погода, сильный ветер и низкое атмосферное давление