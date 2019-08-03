https://static.news.ru/photo/cd40b93e-b608-11e9-a8c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Около 10 тысяч абитуриентов поступили в этом году в Московский государственный университет имени Ломоносова.

Мы будем зачислять 10 тысяч студентов, сегодня зачислили порядка 80%, — сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.

По его словам, в основном поступившие в МГУ абитуриенты получили на ЕГЭ 85 баллов. При этом около четверти из них — победители олимпиад.

Ранее News.ru писал, что МГУ стал единственным российским вузом, который вошёл в топ-40 репутационного рейтинга по версии британской компании Times Higher Education. По словам ректора университета Виктора Садовничего, такую высокую оценку удалось получить благодаря тому, что сотрудники вуза входят в ведущие международные научные объединения, а сам университет открывает новые исследовательские центры.