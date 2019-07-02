https://static.news.ru/photo/e6e35a80-9cb4-11e9-ad5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Минтранс разрабатывает новую методику размещения камер фотовидеофиксации правонарушений на дорогах. Предполагается, что это позволит уменьшить количество претензий со стороны водителей, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

На заседании коллегии Генпрокуратуры, посвящённом вопросам безопасности дорожного движения, было отмечено, что владельцы таких камер, вместо того чтобы обеспечивать безопасность на дорогах, занимаются выкачиванием денег из водителей. При этом они нередко идут на сомнительные уловки и ухищрения.

Дитрих заверил, что перераспределение мест дислокации камер фотовидеофиксации «позволит упорядочить вопрос» в ряде регионов, передаёт ТАСС . Методика, уточнил министр, уже проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти.

Ранее, как писал News.ru, в ГИБДД заявили, что в 2019 году количество видеокамер на федеральных трассах увеличится на 10%. Запланирована установка в общей сложности более тысячи комплексов фотовидеофиксации.