https://static.news.ru/photo/ad417be8-b534-11e9-8ce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержали рекомендации Роскачества по защите устройств от хакеров. Пресс-секретарь Минсвязи Евгений Новиков согласился с тем, что россияне, которые заклеивают камеру и микрофон на своих гаджетах, повышают уровень защиты от кибермошенников.

По его словам, пользователи должны выборочно разрешать приложениям доступ к камере, микрофону и файлам устройств, особенно — к книге контактов смартфона.

Камеру на ноутбуке я и сам заклеиваю, — рассказал Новиков АГН « Москва ».

Однако он признал, что «микрофон каждый раз заклеивать неудобно», так как необходимость пользоваться телефоном возникает постоянно.

Чтобы снизить вероятность атаки злоумышленников, Новиков рекомендовал «соблюдать кибергигиену» и самостоятельно заботиться о сохранности персональных данных, не полагаясь только лишь на антивирусы.

Ранее, как писал News.ru, эксперты Роскачества посоветовали россиянам заклеивать камеры на телефонах и ноутбуках. По их словам, это позволит защититься от киберпреступников. К настоящему времени хакеры располагают программами-шпионами, которые могут активировать камеру или микрофон и таким образом шпионить за жертвами, пояснили в организации.