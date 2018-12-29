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Минпросвещения предлагает ограничить права усыновителей

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Министерство просвещения России подготовило поправки в Семейный кодекс, которые ограничивают потенциальных родителей усыновлять более одного ребёнка в год, а также вводит новые правила по содержанию и воспитанию детей.

Новый документ предусматривает требования к минимальной площади жилья, где будет жить усыновлённый ребёнок, обязательное психологическое обследование семьи, а также вводит ограничение на количество усыновляемых детей — не более одного ребёнка в год. Последнее ограничение не распространяется на усыновление братьев и сестёр, а также на детей, которые проживали на совместной территории.

В разработке законопроекта принимали участие усыновители, общественные организации, парламентарии и другие эксперты. В ближайшее время документ будет направлен на общественное обсуждение, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Министерство просвещения России объявило о сокращении федерального перечня школьных учебников. Все они были забракованы экспертным советом. В базовой части списка останется 863 наименования, это на 37% меньше прежнего. Раньше их было 1370.


#россия #Минпросвещения #усыновление
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