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Жители 15 старых домов уже в скором времени переедут в девять новостроек на западе Москвы по программе реновации.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новые дома расположены в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское, передаёт «Москва 24». Министр департамента городского имущества Максим Гаман добавил,...