Наибольшее количество бюджетных мест в высших учебных заведениях в 2019 году открыто в трёх сферах. Их озвучил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
У нас три лидера: это педагогические направления, IT-специальности и медицина, — цитирует главу Минобразования «
Интерфакс».
Приемная кампания в вузы начинается 20 июня, к этому моменту основная часть выпускников должны сдать Единый госэкзамен.
Ранее News.ru писал, что задания ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными для каждого школьника. Предполагается, что это поможет решить проблему со списыванием.