Фото: Сергей Булкин/News.ru

Наибольшее количество бюджетных мест в высших учебных заведениях в 2019 году открыто в трёх сферах. Их озвучил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

У нас три лидера: это педагогические направления, IT-специальности и медицина, — цитирует главу Минобразования «Интерфакс».

Приемная кампания в вузы начинается 20 июня, к этому моменту основная часть выпускников должны сдать Единый госэкзамен.

Ранее News.ru писал, что задания ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными для каждого школьника. Предполагается, что это поможет решить проблему со списыванием.

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