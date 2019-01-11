В Минкомсвязи не поддержали аресты за оскорбление власти

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Заместитель главы Министерства связи Алексей Волин заявил, что в ведомстве не поддержали внесённый законопроект об арестах за оскорбления власти в социальных сетях.

По его словам, государственные органы должны спокойно принимать критику своей деятельности.

Он также добавил, что формулировки текста законопроекта можно широко трактовать, информирует Nation News.

Как ранее писал News.ru, депутаты Государственной думы Российской Федерации планируют запретить некоторые информационные порталы в Интернете. Соответствующий закон уже согласован, теперь за него осталось только проголосовать.