https://static.news.ru/photo/a9d5f58c-b45e-11e9-a6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий, посвященный расследованию убийства троих отечественных журналистов в Центральноафриканской республике летом 2018 года.

В МИД отметили, что следствие ведётся СКР совместно компетентными органами ЦАР. Все действия, направленные на выяснение обстоятельств гибели журналистов, находятся на контроле руководства РФ.

Вопрос расследования регулярно затрагивается в контактах МИД с ЦАР. Так, глава ведомства Сергей Лавров в ходе недавней встречи со своим коллегой из ЦАР призвал предпринять дополнительные усилия для максимального его ускорения.

Кроме того, Генпрокуратура ЦАР 26 июля объявила о значительном продвижении следствия и пообещала в ближайшее время обнародовать его результаты.

В ведомстве добавили, что в СМИ появились ряд публикаций, посвященных убийству журналистов, содержащих искажённую или лживую информацию. В связи с этим в МИД сделали акцент на том, что сохраняется ряд вопросов к организаторам поездки журналистов в ЦАР. В частности, посольство республики было введено в заблуждение относительно цели, с которой погибшие отправлялись в Африку, и выдало им туристические визы. На месте же журналисты пользовались поддельным пропуском с символикой ООН.

В очередной раз возникает вопрос о том, какие задачи ставили перед собой организаторы этой поездки, поручая журналистам предприятие, заведомо ставящее под угрозу их жизни, — говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее News.ru писал, что официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила во лжи «Новую газету» из-за сообщения о том, что личные вещи погибших журналистов до сих пор находятся в ЦАР.