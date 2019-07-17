https://static.news.ru/photo/ebd03fbc-a895-11e9-a1ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери тяжелобольного ребёнка, для которого женщина купила не зарегистрированное в России лекарство через Интернет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, власти страны напомнят Минздраву о необходимости навести порядок в сфере оборота медикаментов для паллиативной помощи.

Понятно, когда речь идёт о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идёт о матери больного ребёнка. Это вызывает серьёзную обеспокоенность, — цитирует Пескова ТАСС .

Представитель Кремля обратил внимание на то, что конфликтная «ситуация разрешена, но разрешена частично, потому что уголовное дело [в отношении матери] остаётся». Произошедшее требует особого внимания, отметил он.

Ранее News.ru писал, что женщина приобрела лекарство «Фризиум» для 10-летнего сына, который страдает от болезни Баттена. Однако при попытке получить посылку на почте её задержали на несколько часов, а посылка была арестована. Впоследствии московская полиция открестилась от инцидента, к нему, по некоторым данным, причастны таможенные службы.