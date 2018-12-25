Режим «чёрного неба» введён в Красноярске

https://news.ru/storage/news/45e9c06150695dc2b158b94e9c744480/4acfa038-4698-4b51-9729-532e830ef0f5_850.jpg Виталий Безруких/РИА Новости

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности введён в Красноярске и Назарово на три дня. Это так называемый режим чёрного неба, препятствующий рассеиванию в воздухе вредных выбросов.

«С 19 часов 25 декабря до 19 часов 28 декабря 2018 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Аналогичное предупреждение дано и в отношении города Назарово, расположенного в 200 км от Красноярска.

Ранее News.ru писал, что жители юго-восточного направления Москвы и Подмосковья вновь начали жаловаться на неприятный запах в воздухе. Причиной стал выброс сероводорода. Самые сильные отклонения зафиксированы в районе Новокосино, там предельно допустимая концентрация газа превысила норму в пять раз. Отклонение больше чем в 2,5 раза зарегистрировала автоматическая станция в Кожухово. В Вешняках этот показатель превысил допустимые значения вдвое. В «Мосэкомониторинге» отметили, что менее чем 18-кратное превышение ПДК по сероводороду не несёт опасности для здоровья.