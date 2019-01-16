В Королёве массово сносят дома в историческом квартале

https://news.ru/storage/news/4d6bc127e69133ca78e6683dbe0bf739/5bac7e3f-1c66-44b3-af94-c613ee2d4c9c_850.jpg Игорь Гришин

На их месте планируется многоэтажное строительство

На протяжении нескольких месяцев в наукограде Королёве пытаются ликвидировать исторический квартал, в котором жили соратники Сергея Королёва, и другие районы со значимыми постройками. По словам местных градозащитников, администрация Королёва осуществляет коммерческую застройку города, прикрываясь расселением очередников и сносом ветхого жилья.

Исторический центр Королёва включает обширную территорию, в которую входит квартал на Фрунзе, где жили академики и учёные. Этот район начал застраиваться в 1946 году, через пару лет сюда стали заселяться люди, которые запустили в космос первый спутник, а затем и первого космонавта. В марте 2017 Королёвское ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) подало заявление на включение в перечень объектов культурного наследия 20 зданий квартала на Фрунзе, в которых жили соратники Королёва. Но начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская заявила: «Все эти люди сами по себе ничего из себя не представляют». Эта фраза поставила под угрозу существование всего района, который теперь включён в проект Генплана, предусматривающий снос домов и многоэтажное строительство.

Администрация Королёва утверждает, что в дома являются аварийными, в некоторых нет фундаментов. На оперативном совещании в администрации глава города Александр Ходырев заявил, что в этих домах перекрытия съела плесень. Но местные градозащитники провели своё расследование и лично проверили перекрытия как между этажами, так и перекрытия первого этажа. По их словам, всё находится в идеальном состоянии.

«Если есть подвалы, значит, есть и фундаменты, — поясняет градозащитник Игорь Гришин. — Все дома построены на фундаменте из красного кирпича, углубленного минимум на 70 см в грунт. Если в доме есть подвал, то высота потолков в нём и является глубиной заложения фундамента. В некоторых домах это три, а в одном даже четыре метра. Зная это, становится смешно от заявлений администрации Королёва, что дома построены без фундаментов. Дома без фундаментов 70 лет при активной эксплуатации не простояли бы».

Уникальная «Белочка»

Несмотря на многочисленные протесты местных жителей и архитекторов, в октябре 2018 года в Королёве снесли историческое здание детского сада «Белочка». Сюда ходили дети специалистов ракетно-космической отрасли. Этот подмосковный детсад, который украшен уникальными барельефами, был построен в 50-е годы. «Белочка» являлся частью архитектурного ансамбля окружающей застройки. Игорь Гришин

Снос детского сада был необходим для строительства нового, более крупного здания с большим количеством мест для детей. Градозащитники Королёва связывают эту инициативу с намерением властей города снести квартал на Фрунзе и застроить его многоэтажками. А это требует новой инфраструктуры, в том числе строительства школ и детских садов.

Родители, чьи дети ходят в «Белочку», создали петицию против сноса детсада, которую подписали свыше двух тысяч человек. Но и это не спасло здание.

О ситуации с Белочкой высказалась в своём телеграм-канале телеведущая Тина Канделаки.

«Прямо сейчас в центре Королёва сносят детский сад „Белочка“, которому ранее было отказано в статусе объекта наследия. Каждый такой сюжет уникален, как и история сносимого объекта. Но, возможно, и тут ещё не поздно остановиться, попробовать найти альтернативу сносу, правда, Королёв?».

Псевдоветхое жильё

Более года несколько сотен жителей частного сектора на улице Марины Цветаевой в районе Болшево, где расположен в том числе и дом-музей поэтессы, не могут сказать точно, как долго простоят их дома. Согласно проекту Правил землепользования и застройки, принятому администрацией Королёва весной 2017 года, власти города могут изъять частную собственность для муниципальных нужд.

«Семь лет назад мы самостоятельно построили дом, чтобы наши дети могли проживать в комфортной среде. Для нас важна близость к детским садам, школам, детским центрам, ж/д станции. Огромным преимуществом является экологическая среда нашего района: вековые сосны, белочки на деревьях, большое количество зелени и низкоэтажная застройка. Мы категорически против переезда куда-либо и будем отстаивать свою позицию», — рассказывала СМИ многодетная мать и коренная жительница Королёва Екатерина Никитина. Игорь Гришин

Администрация Королёва называет причиной сноса аварийность и ветхость зданий. По словам жителей улицы Цветаевой, экспертиза не проводилась, а сами они считают свои дома пригодными для проживания.