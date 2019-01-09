В Коломне возможны перебои в работе понтонных мостов

https://news.ru/storage/news/3fd623aac6b874ba57a1ad78f0d3c53b/7874aabe-eeeb-429c-96c3-c501aba610b9_850.jpg Anton Kavashkin/Global Look Press

На участке реки Москвы в районе подмосковной Коломны региональное МЧС прогнозирует понижение уровня воды до опасно низкой отметки 0−20 см. Это может привести к сбоям в работе понтонных мостов.

«В данный момент все переправы работают в штатном режиме», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

На территории Коломны действуют три понтонных моста и один стационарный. Мониторинг уровня воды ведётся круглосуточно, на реке организовано дежурство спасателей.

Ранее News.ru писал, что высота снежных сугробов в Москве превысила норму более чем на 10 см и составила 36 см. На метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 36 см при норме 24−25 см, по области — от 26 см в Можайске, до 44 см в Коломне. По прогнозам, в канун Старого Нового года сугробы вырастут ещё на 2−4 см.