https://static.news.ru/photo/5e8b3d26-b9b8-11e9-9bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Число компаний, где людям не разрешают курить на работе, за последние девять лет возросло в 1,5 раза. Запрет действует в каждой пятой фирме. При этом оказалось, что 16% курящих отказались от этой привычки в рабочее время.

Исследование проводилось среди 500 работодателей и 1600 сотрудников. В 73% российских компаний трудящимся разрешено курить, но в специально отведенных местах. 1% работодателей позволяет сотрудникам курить в коридорах или туалетах. «Дымить» где угодно можно в 2% компаний.

Похоже, антитабачная кампания приносит результаты, приходит к выводу проводивший исследование сервис по поиску работы SuperJob. По сравнению с 2010 годом число компаний, которые запрещают перекуры, выросло с 13 до 21%. С 2016 года уменьшилось количество россиян, которые устраивают перекуры на работе более пяти раз за смену: 30% 3 года назад и 24% сейчас.

Ранее, как писал News.ru, британские cпециалисты предложили курильщикам новый способ избавления от пагубной привычки. Исследование показало, что бросить курить помогает денежное вознаграждение.